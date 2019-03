Dronken buitenlandse bestuurder moet meteen 1.260 euro betalen JHM

11 maart 2019

13u51 0

Twee bestuurders werden afgelopen weekend betrapt in Diksmuide toen ze onder invloed betrapt werden achter het stuur. De politie controleerde in de nacht van zondag op maandag een automobilist in de Esenweg in Diksmuide. De man van 34 uit Houthulst had duidelijk een glaasje te veel op. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Ook zaterdagnacht werd een man betrapt op het rijden onder invloed. De politie liet toen een buitenlandse bestuurder stoppen. De man die hier verblijft om professionele redenen diende zijn rijbewijs voor vijftien dagen in te leveren en moet ook nog een geldboete van 1.260 euro betalen.