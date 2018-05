Drink iets in Geerts pop-upcafé en steun zijn fietstocht 19 mei 2018

Geert Versteele (43) uit Woumen vertrekt op 24 oktober naar Burkina Faso om er 600 kilometer te fietsen naar een aantal projecten van lokale partnerorganisaties van Broederlijk Delen. Morgen vanaf 10.30 uur opent hij in het Blankaartkasteel een pop-upcafé voor één dag. Hij hoopt zo geld bijeen te krijgen voor Broederlijk Delen. Er is ook een zoektocht uitgestippeld van zes kilometer door het natuurreservaat. "Vorig jaar fietste ik nog met mijn vrouw Dwars door België voor datzelfde goede doel. Dit jaar doe ik het alleen en fiets ik dus in Burkina Faso zelf", geeft Geert mee. "Wie nog mee wil, moet zich snel inschrijven via de website van Broederlijk Delen. Er zijn maar een paar plaatsen vrij. Voor mij wordt het niet alleen een sportieve uitdaging. Ik ben ook benieuwd naar de cultuur. De warmte zal ook aanpassen worden." (GUS)