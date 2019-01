Driekoningen en kerstboomverbranding als start van het nieuwe jaar GUS

07 januari 2019

09u59 0 Diksmuide De 26ste kerstboomverbranding in Woumen was een succes. Ook Driekoningen is een traditie die de Blankaartgemeente in ere houdt.

Liefst 35 koningen waren er die in groep van deur tot deur trokken om liedjes te zingen in ruil voor allerlei lekkers. Ze verzamelden ook 185 euro op hun tocht die ze netjes aan de pastoor gaven voor het goede doel. Nadien was het genieten van chocomelk en pannenkoeken. Remi Halewyck, Elise Crombez en Helena Debruyne mogen zich de Driekoningen van 2019 noemen. De brandweer van Diksmuide tekende daarna present voor een gezellige kerstboomverbranding. De vereniging WK©G trakteerde met sprotjes, gluhwein en chocolademelk. En de Woumenaars die klonken samen op het nieuwe jaar.