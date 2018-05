Drie nieuwe ridders voor Orde van de Beuterwaeghe 24 mei 2018

Tijdens de boter- en kaasfeesten op de vernieuwde Grote Markt in Diksmuide benoemde de Orde van de Beuterwaeghe drie nieuwe ridders. Die eer viel te beurt aan Agnes Willem uit Leke, Marc Vermeersch uit Veurne en Carine Wulleman uit Diksmuide. Alle drie dragen ze hun steentje bij aan de promotie van zuivel of zetten ze Diksmuide op het hoogste schavotje. Zo staat Agnes met haar hoevezuivel op de boeremarkt, is Marc landbouwer en is Carine betrokken bij de Diksmuidse jachthaven.





(GUS)