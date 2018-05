Drie kajakpontons 05 mei 2018

Diksmuide en Kortemark openen op 7 juli samen drie nieuwe kajakpontons. Er komt er één aan de Drie Mussen langs de Handzamedijk en de Paddestraat in Beerst, één aan de Einsdijk bij de betonbrug in Vladslo en ook één bij Barisdam in Kortemark. Het gaat om een investering van 48.400 euro. "Uit onderzoek van Westtoer blijkt dat we meer moeten inzetten op waterbeleving", zegt schepen Karline Ramboer (sp.a-open). "Dit is een stap in de juiste richting." (GUS)