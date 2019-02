Dreigt levenslang rijverbod na 25 veroordelingen? Man met rijverbod knalt tegen huis en zet het op een lopen Jelle Houwen

18 februari 2019

14u42 0 Diksmuide De procureur in de politierechtbank van Veurne heeft het helemaal gehad met de 36-jarige S.H. uit Diksmuide. Die heeft al 25 veroordelingen op zijn strafblad, en doorboorde met zijn auto vorig jaar een woning in Esen. Daarna zette hij het op een lopen. “Ik eis een levenslang rijverbod. Mensen als u moeten uit het verkeer”, sprak de procureur.

Het ongeval dateert van zondag 21 oktober vorig jaar. In de nacht van zaterdag op zondag iets na middernacht raakte S.H. met zijn Mercedes CLA van de baan af in de Roeselarestraat in Esen op een recht stuk weg. Aan de rechterzijde van de straat doorboorde zijn zware auto de gevel van een net verkocht huis. Een deel van de gevel stortte volledig in en vertoonde een gapend gat. Het huis moest door de brandweer gestut worden. De bestuurder zelf moest niet bevrijd worden want vlak na de crash zette S.H. het op een lopen. Volgens de procureur deed hij dat omdat hij teveel gedronken had en ook omdat hij reed tijdens een rijverbod. Pas de dag nadien meldde hij zich bij de politie. “Ik til hier bijzonder zwaar aan want met jou stopt het nooit”, sprak de procureur. “Je hebt nu al 25 veroordelingen op je strafblad en nog liefst 42.000 euro openstaande verkeersboetes. En je zit al jaren in collectieve schuldenregeling. Maar dan rij je wel rond met een duurdere auto, ingeschreven op naam van de zaak zodat je denkt altijd je verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen. En je was niet correct verzekerd ook. Ik ben dit beu. Ik vorder een levenslang rijverbod want mensen met een attitude zoals jou moeten uit het verkeer worden gehaald. Bovendien eis ik de verbeurdverklaring van je auto door het wrak te laten verkopen en die opbrengst als geldsom te laten verbeurd verklaren.” Volgens de advocaat van S.H. zat de man aan het eind van zijn toen lopende rijverbod maar had hij zich misrekend toen hij zijn rijbewijs voor het ongeval wou terughalen. “En hij heeft een kort lontje en reageerde slecht. Een levenslang rijverbod heeft zware gevolgen voor zijn gezin. Kan elektronisch toezicht hier geen soelaas bieden?” Omdat de minimumstraf voor sturen tijdens een rijverbod in herhaling minimum 1 jaar is kan dat niet. De zaak werd uitgesteld naar 11 maart, mede voor het bepalen van de restwaarde van de Mercedes. “Maar sowieso zullen de gevolgen voor u niet min zijn”, waarschuwde de politierechter al. “Maar u alleen bent de verantwoordelijke voor uw daden.”