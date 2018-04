Dorpswinkel staat in de etalage UITBAATSTER VERKOOPT DE KRIEKE, INCLUSIEF GEVULDE REKKEN GUDRUN STEEN

02u49 0 Diksmuide Dorpswinkel De Krieke langs de Woumenweg in Woumen staat te koop voor 250.000 euro. "Hopelijk blijft het hier een winkeltje", zegt uitbaatster Katleen Vanhouwe (50). "De volledige inboedel en stock zijn inbegrepen in de prijs."

Katleen wil zich volledig toeleggen op de meubelzaak van haar man Rik Coupé in Houthulst. "Een jaar geleden nam mijn man Rik de meubelzaak over, waar ik de tearoom uitbaat. De combinatie met de dorpswinkel werd te zwaar, vandaar onze beslissing om die van de hand te doen", vertelt Katleen.





"Het was een moeilijke beslissing, want ik run De Krieke twintig jaar en dat elke dag met evenveel plezier. In die tijd heb ik een goede band opgebouwd met de klanten. Ik ken hen zo goed als allemaal bij naam en maak graag tijd voor een snelle babbel. Wat gezegd wordt, blijft geheim, maar als iemand problemen heeft bij openbare werken of zo ben ik niet te beroerd om te telefoneren naar het stadsbestuur. De geboortekaartjes, maar ook de overlijdensberichten die ik de voorbije jaren van klanten mocht ontvangen, heb ik allemaal bewaard. Het zijn herinneringen aan een fantastisch hoofdstuk waar straks, als de zaak is verkocht, een einde aan komt", vertelt Katleen.





't Jagershof

"Mijn grootouders hebben feestzaal 't Jagershof uitgebaat en mijn ouders runden een verzekeringskantoor. Het zelfstandig leven is me dus me dus niet vreemd. Op mijn negentiende begon ik te werken in de winkel Edi Diksmuide-Veurne, gerund door mijn man. Zo weet je meteen hoe we elkaar hebben leren kennen", lacht Katleen. Elf jaar heeft ze dat gedaan en toen kwam een vroegere feestzaal te koop rechtover 't Jagershof. "We zijn gestart met de verkoop van groente en fruit, vandaar de naam van onze zaak. Later namen we er kranten en de Lotto bij. Het is altijd een goeddraaiende zaak geweest. Gelukkig was ons moeder Magda er om de kinderen Mari (23) en Remi (20) naar school te brengen."





Instapklaar

Katleen hoopt dat De Krieke na de verkoop een dorpswinkel blijft. "Er is geen woning bij, maar er kan wel in de hoogte gebouwd worden", geeft ze mee. "Wie koopt, krijgt de zaak zoals die er vandaag uitziet, mét gevulde rekken en een stock. Instapklaar dus. Uiteraard kunnen ook andere handelsactiviteiten, maar Woumen heeft echt wel nood aan een kruidenierszaak. Er komen ook veel toevallige passanten. Zo herinner ik me een aannemer die hier vlakbij een werf had en pochte met de barbecue die hij organiseerde. Ik nodigde mezelf al lachend uit en hij bevestigde. Wij dus daar naartoe met zes flessen wijn. Hij keek wel even raar toen ik mijn woord had gehouden, maar het was zo gezellig dat we pas 's morgens vroeg naar buiten rolden. Ja, die momenten zal ik wel missen."