Dode vissen in beken door zuurstoftekort 31 augustus 2018

In de Vijfhuizenstraat in Woumen werd gisteren een geval van vissterfte vastgesteld in de beken die rond het waterproductiecentrum van de Blankaart liggen. Verschillende vissen bleken bij aankomst van de brandweer al gestorven door zuurstoftekort. Anders dan enkele weken geleden is het zuurstoftekort niet te wijten aan de grote droogte, maar wellicht wel aan het feit dat het donderdag vrij veel regende waardoor het water vertroebelde. Daardoor zat er opnieuw te weinig zuurstof in het water. De vissen werden uit het water gehaald en de toestand wordt de komende dagen in de gaten gehouden. (JHM)