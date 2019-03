Dode en zwaargewonde bij afbraakwerken in Diksmuide: twee arbeiders maken val van 12 meter, nadat plafond instort Siebe De Voogt & Jelle Houwen

19 maart 2019

14u54 157 Diksmuide In het centrum van Diksmuide is dinsdagnamiddag één dode gevallen bij een arbeidsongeval op een werf. Twee arbeiders maakten tijdens afbraakwerken in de Stovestraat een val van 12 meter, nadat ze geraakt werden door de brokstukken van een ingestort plafond.

Het tragische ongeval vond rond 14 uur plaats. In de Stovestraat kwam bij afbraakwerken aan een oude schoenwinkel de bovenste betonlaag op het dak van de winkel naar beneden. Twee arbeiders zaten zo’n 12 meter hoog in een bakje op een hoogtewerker te werken en werden geraakt door de brokstukken. De kraanbak kraakte door het gewicht af en beide mannen maakten een enorme smak. Een 24-jarige man kwam in een container met scherpe stenen terecht en werd volledig bedolven onder het puin. Hij stierf ter plaatse. Zijn 43-jarige collega kwam neer op de straat en raakte levensgevaarlijk gewond. De MUG-heli landde op de markt van Diksmuide en bracht het slachtoffer over naar het ziekenhuis. De volledig omgeving is afgesloten. Het arbeidsauditoraat komt ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen zouden beide arbeiders op het moment van hun val een helm gedragen hebben.