Dochter Lies geeft pakkende speech op afscheid ereburgemeester Hendrik Laridon: “Dat je kinderen het goed stelden, was voor jou het belangrijkste” GUS

05 april 2019

16u07 0 Diksmuide De Sint-Niklaaskerk in Diksmuide zat vrijdagvoormiddag afgeladen vol met mensen die afscheid kwamen nemen van ereburgemeester Hendrik Laridon. Dochter en huidig Diksmuids burgemeester Lies las een emotionele en persoonlijke tekst en kleindochter Herlinde zong ‘You raise me up’, want dat heeft Hendrik gedaan: opgevoed, geluisterd en actie ondernomen.

Hendrik Laridon stierf vorige zaterdag op 84-jarige leeftijd na hartproblemen. Hij was 27 jaar burgemeester van Diksmuide en 29 jaar provincieraadslid. In 2000 gaf hij de lokale politieke fakkel door aan zijn dochter die na een oppositieperiode nu aan haar tweede legislatuur als burgemeester is begonnen. Alle stoelen in de grote Sint-Niklaaskerk waren vrijdag bezet. Het was een serene en persoonlijke viering. De kleinkinderen Joachim en Herlinde staken een kaarsje aan bij het begin. Na de eerste lezing ontroerde Herlinde door het nummer ‘You raise me up’ van Josh Groban solo te zingen. Eerder had Herlinde op haar Facebookpagina geschreven dat ze veel van haar opa heeft geleerd. ‘Hoe ik moet kaarten, petanque spelen, alles over de politiek, geholpen met piano spelen en me attent gemaakt dat stipt zijn heel belangrijk is. Opa, you raise me up’, liet ze achter op haar pagina. Joachim las de voorbeden voor.

Persoonlijke brief

Lies Laridon stond erop om haar persoonlijke brief aan haar vader zelf voor te lezen, hoewel ze het heel moeilijk had. “Je hebt 300 procent geleefd, alsof je drie levens had”, sprak ze. “Ontelbare keren hebben we je op één dag van kleren weten wisselen. Van je stoffige werkkledij in het magazijn van de graanhandel, naar het kostuum en de burgemeesterssjerp tot de korte tirolerbroek of het muziekkostuum van de Freundschaftsblaskapelle en de Burgerskring. Hoewel je leven als politicus, handelaar en muzikant het meeste gekend was, ging je grootste bekommernis uit naar jouw kinderen en kleinkinderen. Dat Henk, Wim en ik en ook de kleinkinderen het goed zouden stellen, was het grootste doel in jouw leven en dat van mama. Je wilde ons niet tot last zijn. Leiderschap, humor en stiptheid waren typerend voor jou, papa. Je was een burgemeester van en voor Diksmuide, een echte volksmens. Zoveel heb je gerealiseerd voor onze stad. Een man van doen en met de gave van het woord, dat was jij. Velen zullen je ook herinneren als een trouwe zwemmer. Vaak stond je al om 6.30 uur aan het zwembad. Reizen vond jij dan weer ‘tjolen’, maar voor de verbroederingssteden Finnentrop en Ploemeur maakte je graag een uitzondering. Je mag gerust zijn: we stellen het goed. Ik moet nu vaak terugdenken aan het lied van Stef Bos: papa, ik lijk steeds meer op jou.”