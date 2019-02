Discussie over beste locatie voor zonaal politiekantoor GUS

01 februari 2019

07u18 0 Diksmuide Dat het zonale politiekantoor in Diksmuide moet komen, daarover zijn de politieke fracties het eens. De locatie is echter een discussiepunt. Eric De Keyser (sp.a-open) stelt de hoek van de Esenweg met de Stokerijstraat voor. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) houdt vast aan de Rijkswachtstraat.

De politiezone Polder strekt zich uit over Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark. Het telt zes gebouwen. “Dat moet evolueren naar één zonaal gebouw in Diksmuide met een wijkwerking per gemeente van de zone”, schetst burgemeester Lies Laridon. “We hebben verschillende locaties onderzocht. Enkel de site in de Rijkswachtstraat lijkt ons geschikt. Er is daarover een akkoord binnen de zone.”

Eric De Keyser ziet dat anders. “Het stadsbestuur heeft al ruim 815.000 euro betaald voor de aankoop van de woningen en de vroegere rijkswachtkazerne. Dat komt neer op 161 euro per vierkante meter. Mocht de stad het braakliggende terrein in de Esenweg bij de Stokerijstraat aankopen dan zou dat maar 20 euro per vierkante meter zijn. Bovendien heb je in de Esenweg geen ruimtelijk uitvoeringsplan nodig om het project te realiseren. In de Rijkswachtstraat zou ik dan kiezen voor een woonproject met een vijftiental wooneenheden. Dat zou voor de stadskas veel voordeliger zijn.”