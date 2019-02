Diksmuidse oppositie had het al aangekondigd, maar klacht tegen stadsbestuur is nu ook een feit GUS

01 februari 2019

14u04 0 Diksmuide Sp.a-open Diksmuide had al aangekondigd dat ze klacht zou neerleggen tegen de verkozenen die twee voordrachtakten hadden ondertekend. Dat is nu ook gebeurd. Ook N-VA en Groen hebben de klacht mee ondertekend.

De gemeenteraadsleden van sp.a-open, N-VA en Groen hebben de Raad van State verzocht om de benoeming van Lies Laridon nietig te verklaren. Bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen hebben ze klacht ingediend tegen de benoeming van de schepenen Marc De Keyrel, Martin Obin en Marc Deprez, de voorzitter van de gemeenteraad Katleen Winne en de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst Jan Van Acker. Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) verwacht de uitspraak van de Raad van State in mei dit jaar, die van de Raad van Verkiezingsbetwistingen in april. Bij de Raad van State kan je in beroep gaan. Dan valt het oordeel wellicht in juli dit jaar.

Wat het probleem is? Er was een voorakkoord tussen sp.a-open, CD&V en Idee Diksmuide. Na de gemeenteraadsverkiezing sprong dat af en gingen CD&V en Idee Diksmuide alleen verder. Sp.a-open belandde in de oppositie, CD&V en Idee Diksmuide hebben een krappe meerderheid. Zeven verkozenen van CD&V en Idee Diksmuide zouden volgens sp.a-open twee voordrachtakten hebben ondertekend, en dat mag wettelijk niet.