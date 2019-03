Diksmuidelingen gingen massaal de straat op om zwerfvuil te verzamelen GUS

25 maart 2019

14u31 0 Diksmuide In heel Diksmuide zetten 350 vrijwilligers of 22 verenigingen zich in om alle zwerfvuil te ruimen. Voor de resultaten is het nog wachten want alle zakken zwerfvuil worden momenteel opgehaald. In Woumen alleen al liggen er meer dan 50 zakken met afval.

Vrijdagnamiddag trokken alle kinderen van de vrije basisschool in Woumen hun laarzen aan om zwerfvuil te verzamelen. Ze kwamen terug met een vijftiental zakken en dat in amper een paar uur tijd. Ook zaterdagnamiddag tekenden zestien kinderen samen met tien volwassenen present om verder zwerfvuil te ruimen. Het resultaat? 40 zakken vol zwerfvuil. De kinderen hopen dat iedereen zijn afval bij zich houdt tot ze het kunnen deponeren in de vuilbak. Naast de school in Woumen verzamelden ook de kinderen van De Kim uit Diksmuide, MOS Werkgroep Sint-Alloysiuscollege en die van de vrije basisschool van Beerst afval.

Woumen was uiteraard niet het enige dorp in Diksmuide dat meedeed aan de grootschalige zwerfvuilactie. Meer dan 350 vrijwilligers trokken langs 160 kilometer weg of 320 kilometer wegberm om alle papiertjes, blikjes en ander afval te ruimen. Elke vereniging die zich engageerde om 8 kilometer weg of 16 kilometer berm op te ruimen kreeg een premie van 200 euro van de afvalintercommunale IVVO. Daarbovenop schonk de Diksmuidse milieuraad aan elke deelnemende verenigingen een dankvergoeding van 30 euro. Liefst 22 verenigingen deden mee.

Diksmuide voorzag 350 paar handschoenen, 100 extra grijpers en 100 extra fluohesjes bij mooimakers.be. Vandaag en morgen haalt het team van de stedelijke reinigingsdienst de honderden zakken op.