Diksmuidelingen bedwingen 'The Beast' 27 augustus 2018

02u26 0

Toerisme De Panne laste zijn springdorp 'Bump' af door het voorspelde winderige weer. In Diksmuide ging een gelijkaardig evenement wel door. Er stonden negen springkastelen waarop groot en klein zich konden uitleven, maar dé topper was uiteraard 'The Beast', dat omschreven wordt als het grootste springkasteel ter wereld. Het strekte zich uit over de volledige lengte van de vernieuwde Grote Markt. "Er hadden zich vooraf 865 mensen ingeschreven om het springkasteel van 200 meter af te leggen. Zaterdag zelf konden er nog een twintigtal extra bij. 's Avonds was de opkomst voor het muzikale spektakel beperkt tot een 1.000-tal toeschouwers. Jammer, want het was zeker de moeite", reageert schepen Karline Ramboer (sp.a-open). (GUS)