Diksmuide vernieuwt Stadslink 10 april 2018

Stadslink, de permanente bewegwijzerde stadswandeling aangeduid met klinknagels in de grond in het centrum, is vernieuwd.





De tocht is drie kilometer lang en er staan nu achttien in plaats van zestien informatiepanelen. Nieuw is die in het stadspark bij het beeld van Montanus. Ook op de Grote markt staat een extra bord. Naast de toeristische informatie staan er ook archiefbeelden op. Zo kan de bezoeker het beeld van vroeger vergelijken met wat hij live ziet. Er is geen digitale versie van die stadswandeling beschikbaar. Toerismeschepen Karline Ramboer (sp.a-open) droomt al van een tweede stadslink van zes kilometer in de rand van Diksmuide maar concreet is dat niet. (GUS)