Diksmuide maakt bevolkingscijfers bekend: meer geboortes dan sterfgevallen GUS

14 januari 2019

11u23 0 Diksmuide Er zijn 16.735 Diksmuidelingen, negen meer dan eind 2017. Esen kent de grootste stijging en Woumen de sterkste daling. Opvallend is dat er 178 baby’s zijn geboren en maar 145 mensen stierven. Een positieve trend.

“We noteerden tien baby’s meer dan in 2017 en 46 sterfgevallen minder”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Omdat we geen ziekenhuis hebben in onze stad, bevielen de meeste inwoners op verplaatsing. Toch hadden we vorig jaar in Keiem één thuisbevalling. Het aantal huwelijken daalde van 7 naar 66. We noteerden twee echtscheidingen minder, namelijk 34 in totaal.”

“We stellen vast dat de bevolking in Esen het sterkst is gegroeid”, vervolgt Laridon. “Daar steeg het aantal dorpsbewoners met 48. In het centrum daalde het aantal met 18 personen en in Woumen zelfs met 19. In totaal verhuisden 725 mensen naar Diksmuide. Dat zijn er 203 minder dan het jaar daarvoor. Uit onze stad verhuisden 824 mensen, 38 meer dan in 2017. Uiteindelijk zijn we gestrand op 16.735 Diksmuidelingen, een vooruitgang met 9 inwoners. Daarvan komen er 577 uit een vreemd, vooral Europees, land.”

Sinds 2007 zijn er ongeveer 1.000 Diksmuidelingen meer. Diksmuide, Beerst en Esen zijn de stijgers, Pervijze de daler.