Diksmuide kiest voor schaatspiste in kunststof 20 november 2018

Tussen 7 en 17 december kan je op de Grote Markt in Diksmuide schaatsen op een piste in kunststof. "Dat zorgt voor een minimum aan energieverbruik en een maximum aan plezier", duidt burgemeester Lies Laridon (CD&V). "De schaatspiste zal 192 vierkante meter groot zijn. Volwassenen betalen zeven euro en kinderen tot zes jaar vijf euro. Verenigingen krijgen groepskorting als ze reserveren via info@dbnevents.be. Bij de deelnemende handelaars loopt tussen 26 november en 7 december een actie waarbij je kans maakt op gratis tickets." (GUS)