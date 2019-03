Diksmuide heeft een mager varkensverleden GUS

12 maart 2019

15u42 0 Diksmuide Vandaag zijn er ruim 160.000 varkens in Diksmuide. In de Middeleeuwen was dat helemaal anders. Toen waren er nauwelijks varkens maar veel meer runderen. Dat is een vaststelling die archeologen maken naar het onderzoek dat ze hebben uitgevoerd voor de heraanleg van de Grote Markt.

Het archeologisch onderzoek dat gebeurde voor de heraanleg van de Grote Markt gaat zijn laatste fase in. Er werd heel wat dierlijk bot gevonden van de dertiende tot de vijftiende eeuw. “Dat botmateriaal ligt nu in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel waar een team onder leiding van professor Wim Van Neer het verder zal onderzoeken”, verduidelijkt schepen van Erfgoed Jan Van Acker (Idee Diksmuide). “We hopen eind dit jaar te weten te komen welke soorten dieren er voorkwamen in onze stad en wat de herkomst is van de gevonden botten. Nu al weten we dat er in de Middeleeuwen nauwelijks varkens voorkwamen in Diksmuide. Dat komt omdat die dieren toen vooral leefden in bosrijk gebied. Van de zesde tot de tiende eeuw bestond onze stad uit een schorrenlandschap. Dat was een ideaal gebied voor schapenteelt. Het evolueerde naar graslanden en dus runderteelt.” Vandaag ligt dat wel even anders. Diksmuide telt nu exact 166.768 varkens en 25.972 runderen. Koploper in Diksmuide is het pluimvee. Er scharrelen namelijk 316.777 kippen rond. Diksmuide telt in totaal 353 actieve landbouwbedrijven.