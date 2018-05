Diksmuide eert vergeten helden PETERS BESCHERMEN MILITAIRE GRAVEN OP BURGERKERKHOF GUDRUN STEEN

29 mei 2018

02u52 0 Diksmuide Het War Heritage Institute zoekt voor zesduizend slachtoffers uit WO I mensen die zich over het graf willen ontfermen. Jules Van De Ven en Louis Delputte vonden hun laatste rustplaats in het kleine Sint-Jacobskapelle. Na een plechtigheid kregen ze een meter en peter aangesteld, zodat hun graf niet verloren zal gaan.

Met het project 'Onze vergeten helden' wil het War Heritage Institute de Belgische oorlogsslachtoffers die op een burgerbegraafplaats liggen in ere herstellen. Van de 41.000 Belgische gesneuvelden kregen er negenduizend, vaak op vraag van de familie, hun laatste rustplaats op de plek waar ze gewoond hebben. Ondertussen zijn drieduizend van die graven verdwenen toen de concessie niet meer verlengd werd. Anders dan op een militaire begraafplaats zijn graven op een burgerkerkhof niet beschermd. Het War Heritage Institute wil de zesduizend graven die nu nog overblijven behouden. "We inventariseren ze en plaatsen ze op de website www.wardeadregister.be", legt adjunct-directeur generaal Franky Bostyn uit. "We verdelen ook gedenkplaatjes met het opschrift '14-18 Pro Patria' (vrij vaderland, nvdr) om aan de graven te bevestigen. Verder zoeken we meters en peters die het graf in de gaten willen houden. Die vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld wat opzoekingswerk doen over de gesneuvelden of kunnen een bloemetje leggen op het graf. Hun repliek kunnen ze ook neerschrijven op onze website."





Primeur

Sint-Jacobskapelle kreeg van het War Heritage Institute de eerste gedenkplaatjes voor West-Vlaanderen. Voor de familie van de gesneuvelden was het een belangrijk moment. "Mijn grootoom Jules Van De Ven, van Aartselaar afkomstig, sneuvelde in maart 1915 toen hij amper 20 jaar was. De familie besloot hem in Sint-Jacobskapelle te begraven, waar hij de dood vond", vertelt Sylvain Decleen, die het peterschap van het graf op zich nam.





Het tweede slachtoffer dat herdacht werd, was Louis Delputte uit Zwevegem. "Mijn oom werd doodgeschoten op kerstavond 1914", weet Paul Delputte uit Diksmuide. "Mijn dochter Inge wordt meter van het graf. Zij schreef ook het levensverhaal van Louis. Ik kom nog vaak naar het graf van mijn oom om het te onderhouden. Jules en Louis zijn de enige militairen die in Sint-Jacobskapelle begraven liggen. In 2014 kwamen we nog met honderden familieleden samen voor een herdenking."





Het War Heritage Institute bestaat ondertussen een jaar en bundelt alle instellingen en diensten van het ministerie van Defensie die te maken hebben met militair patrimonium en herinnering. In onze regio gaat het bijvoorbeeld om het beheer van de Dodengang in Diksmuide en de Belgische militaire begraafplaatsen.