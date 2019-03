Diksmuide dankt militairen die op straat patrouilleren met medailleparade GUS

27 maart 2019

15u16 0 Diksmuide Op de Grote Markt in Diksmuide vond woensdag een grote medailleparade plaats voor een honderdtal militairen van het Bataljon Artillerie in Lombardsijde. Die helpen de politie bij het patrouilleren op straat.

De koninklijke muziekkapel van de marine nam het muzikale deel van de plechtigheid voor zijn rekening. Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) en een paar Diksmuidelingen bedankten alle militairen voor hun inzet door hen een medaille op te spelden. “Diksmuide was jaren peter van het 14de Artillerie Regiment dat gekazerneerd was in Lombardsijde. We hebben er nog altijd een vriendschapsband mee onder meer door de jaarlijkse Vierdaagse. Vandaar dat we die parade mochten organiseren”, duidt Laridon. De militairen van Lombardsijde werken mee aan operatie ‘Homeland’ waarbij ze op straat patrouilleren. Ze ondersteunen de politie ook bij de beveiliging van nucleaire installaties.