Digitaal brein meet waterkwaliteit 11 juli 2018

Honderden sensoren in West-Vlaamse waterplassen en -lopen meten de komende twee jaar de waterkwaliteit. Het gaat dan vooral om de temperatuur, het zuur- en zoutgehalte. Die gegevens worden rechtstreeks getoond via een digitale applicatie en ook opgeslagen. Gisteren werd de eerste sensor geactiveerd in het natuurdomein De Blankaart in Diksmuide. "We hebben water genoeg. Nu moeten we het ook nog juist beheren vandaar dit digitale waterbrein", zegt Piet Seuntjens van het onderzoekscentrum Vito. "Het duurde zeven jaar om een waterdichte sensor te ontwikkelen. Bedoeling is om dit uit te rollen naar de rest van Vlaanderen. Zo kunnen we het water optimaler (her)gebruiken. We zullen weten welk water geschikt is voor welke afnemer. Ik denk dan aan sectoren zoals de landbouw, textiel en voeding. Naast waterschaarste opvangen kunnen sensoren ook wateroverlast preventief in beeld brengen zodat we tijdig kunnen ingrijpen. Tot slot brengen we verontreiniging in kaart." Voor dit intelligente waterbeheersysteem werken de onderzoekscentra Vito en Imec samen met Aquafin, de Watergroep en Vlakwa. (GUS)