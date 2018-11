Dieven betrapt met aanhangwagen vol gestolen radiatoren 22 november 2018

02u23 0 Diksmuide Agenten van de politiezone Polder hebben dinsdagavond in de Oostendestraat in Keiem een verdachte bestuurder aan de kant gezet. De aanhangwagen van de bestuurder was volgeladen met radiatoren. Allemaal gestolen, zo bleek.

De radiatoren waren allemaal aan elkaar vastgemaakt met spanriemen. Omdat de bestuurder zich verdacht gedroeg, besloten de agenten achter hem aan te rijden rijden en intussen zijn nummerplaat op te vragen. Toen bleek dat de nummerplaat niet in orde was en de bestuurder vermoedelijk zonder rijbewijs rondreed, besloten de agenten de wagen aan de kant te zetten.





Werfdiefstal

Blijkbaar had bestuurder W.B. zelf al in de gaten dat hij gevolgd werd, want eerst draaide hij plots zonder aanleiding de Leimolenstraat in, vermoedelijk in de hoop de agenten af te schudden. Daarna ging de politie over tot een controle. Daaruit bleek dat de radiatoren enkele weken geleden allemaal gestolen werden op een werf in Kortemark, een diefstal die tot nu toe onopgelost was. W.B. (37), een vaste rechtbankklant met een zwaar strafblad, bleek bovendien al een levenslang rijverbod te hebben. Hij werd net als zijn kompaan S.T. (29), ook goed gekend bij de politie, gearresteerd op verdenking van de diefstal. Beiden mannen uit Houthulst verschenen voor de onderzoeksrechter in Veurne en zijn aangehouden op verdenking van auto en heling. Hun wagen is in beslag genomen. (JHM)