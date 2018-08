Dichter Maarten Inghels vaart met poëtisch vlot de IJzer af 31 augustus 2018

02u39 0 Diksmuide De Antwerpse dichter Maarten Inghels (30) is intussen in Diksmuide aangekomen, zaterdag wil hij in Nieuwpoort aanmeren. De dichter is zondag in Roesbrugge op zijn vlot gestapt. Het vlot vormt het woord 'water'. "Het is mijn éénwoordsgedicht."

"Voor de creatie kreeg ik hulp van leerlingen van 't Saam campus Cardijn. Het vaartuig is twee op zeven meter en redelijk stabiel", vertelt Inghels. Zijn vaartocht past in het artistieke project 'We are Water', waarbij verschillende kunstenaars op zoek gaan naar de identiteit van de IJzer- en Handzamevallei. Het project kadert ook in het ruimere programma Waterlanders van het Regionaal Landschap Westhoek en de provincie. "In totaal zal ik 45 kilometer varen. Meestal start ik kort na de middag en onderweg leg ik contacten in plaatselijke cafés. Gelukkig zit er een klein motortje aan mijn vlot, want op eigen spierkracht zou ik tegen zaterdag niet in Nieuwpoort geraken. De plaatselijke Sea-Scouts zullen me daar begeleiden door de sluizen naar de vaargeul. De reacties van toevallige passanten langs het traject zijn uiteenlopend. Sommige reageren enthousiast en steken hun duim omhoog, andere blijven er onverschillig bij. Ook de nuchterheid charmeert me. 'Waar slaap jij vannacht' is een veel voorkomende vraag. Om maar te schetsen wat mensen belangrijk vinden. Wel ik slaap heel comfortabel in een bed and breakfast in Vleteren." Uit zijn ervaringen puurt hij later een boek met woord en beeld. Info: www.waterlanders.net, of check de Facebookpagina 'We are water'. (GUS)