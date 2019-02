Deceuninck verviervoudigt pvc-recyclagecapaciteit tot 45.000 ton per jaar Redactie

13u31 0 Diksmuide Deceuninck Groep heeft een nieuwe recyclagelijn in gebruik genomen op zijn recyclage- en compoundingsite in Diksmuide. Daarmee zal het bedrijf, dat z’n hoofdzetel heeft in Gits, tot 45.000 ton pvc per jaar kunnen recycleren. Dat is vier keer zoveel dan vandaag het geval is.

Het te recycleren materiaal bestaat in de eerste plaats uit postindustrieel afval (eigen productieafval en snijresten van de klanten), maar ook uit een enorme hoeveelheid verouderde pvc-ramen van de eerste generatie die in de komende jaren geleidelijk aan vervangen zullen worden. Op die manier zal de recyclagefabriek van Deceuninck in Diksmuide jaarlijks meer dan 2 miljoen ramen behoeden voor de stortplaats of verbranding.

“Deze investering onderstreept de ecologische ambities van zowel Deceuninck als van onze klanten”, klinkt het bij CEO Francis Van Eeckhout. “Het stijgend gebruik van gerecycleerd materiaal zal de ecologische voetafdruk van onze producten en onze productieprocessen verder doen dalen. Bovendien zal het onze afhankelijkheid van nieuwe grondstof verminderen en de negatieve effecten van schommelende grondstoffenprijzen in zekere mate reduceren.”

“De meest recente technologie stelt ons in staat pvc-profielen in alle kleuren en diverse samenstellingen te recycleren, inclusief profielen die glasvezel bevatten. Tijdens het recyclageproces worden alle onzuiverheden verwijderd en wordt de pvc vermalen en gesorteerd. Na granulatie vormt het gerecycleerd materiaal een perfecte grondstof voor nieuwe pvc-raamprofielen. Pvc kan namelijk bijna eindeloos gerecycleerd en hergebruikt worden zonder kwaliteitsverlies. Bovendien spaart elke kilogram gerecycleerd pvc volgens schattingen twee kilogram CO2 uit.”