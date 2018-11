Deborah opent eigen kapsalon 20 november 2018

02u22 0 Diksmuide Deborah Vandewalle (25) heeft in De Breyne Peellaertstraat in het centrum van Diksmuide haar eigen kapsalon D'Coupe geopend.

"Van mijn vijftien jaar al werk ik in een kapsalon", stelt Deborah zich voor. "Ik wil alle klanten verwennen door ze de tijd te geven zich te ontspannen. De koffie staat steeds klaar. Mijn eigen kapsalon is een lang gekoesterde droom. Ik ben heel gemotiveerd om er iets moois van te maken. Ik richt me naar kinderen, jongeren en volwassenen." D'Coupe is open van dinsdag tot en met zaterdag. Meer info kan je krijgen via 051/81.82.81 of op de pagina dcoupediksmuide op Facebook. (GUS)