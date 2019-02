De Woumense cultuurgroep dankt zijn vrijwilligers en maakt programma bekend GUS

De Woumense cultuurgroep is een actieve vereniging met een pak helpende handen die het hele jaar paraat staan op talrijke activiteiten. Een welgemeende 'dank u wel' was dan ook gepast.

En die vele vrijwilligers helpen mee tijdens het mosselfestijn, de parochiemaaltijd, de sprotjesverdeling tijdens de kerstboomverbranding en het plaatsen van de kerststallen. Als dank voor die inzet werden ze getrakteerd op een leuke namiddag in speelherberg De Speelman in Woumen. De cultuurgroep kijkt alvast uit naar het optreden van Scala op 23 maar in de Sint-Andreaskerk in Woumen, de dertiende editie van de quiz ‘De slimsten van Woumen’ op 13 april in ontmoetingscentrum ’t Woumenhof en de opening van het nieuwe ontmoetingscentrum op 12 en 13 oktober.