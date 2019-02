De Westhoek: leven als god naast Frankrijk GUS

25 februari 2019

14u09 0 Diksmuide Nee het is geen typfout. De Westhoek dat is leven als god naast Frankrijk. Zo omschrijft het West-Vlaamse provinciebedrijf Westtoer het. Voor het eerst strekt het fietsnetwerk zich uit over Frankrijk. En er zijn nog wel meer toeristische nieuwigheden in de Westhoek.

Westtoer stelde het toeristische seizoen voor de regio Westhoek voor. Het meest opvallende is het grensoverschrijdend fietsen. “Na lang onderhandelen zijn we erin geslaagd om het fietsnetwerk ook in Frankrijk te introduceren”, zegt Westtoer-regiomanager Valérie Heyman. “Op 29 maart openen we dat grensoverschrijdende netwerk dat aansluit op het onze in de zuidelijke Westhoek. De lay-out van de Franse kaarten en bewegwijzering stemt overeen met die van ons. Nog meer fietsnieuws trouwens want we breiden de route ‘Gent-Wevelgem in Flanders Fields’ uit met 50 kilometer naar een traject van in totaal 125 kilometer. We plannen de opening op 27 maart. Voor families breiden we ons KD’project met de gekende figuurtjes Jaek en Nink uit met een wandeltocht in Diksmuide en twee fietsroutes in Poperinge/Vleteren en Langemark/Houthulst/Staden. In Ieper openen we half juni een nieuwe stadswandelroute langs de gekende plekjes in de kattenstad.

De slogan waarmee Westtoer de regio Westhoek promoot is ‘Van de bergen tot de zee’. “We leggen het accent op de beleving in het landschap”, omschrijft Westtoer-directeur Stefaan Gheysen. “Dat doen we door het fietsen, wandelen en varen te promoten. We openen ook twee nieuwe uitzichtpunten. Op 6 april kan je de regio Zonnebeke bekijken van op de OLV-kerk en in de zomer openen we na drie jaar de Sint-Niklaastoren in Veurne. Met dronefotografie smukten we ons promotiemateriaal op.”

De voorzitster van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu is ambitieus. “In de Westhoek streven we jaarlijks naar 900.000 overnachtingen. Met onze promotiecampagne richten we ons vooral naar de Vlaming. Wil die er even tussenuit dan moet hij automatisch denken aan de Westhoek. Naast beleving trekken we ook de kaart van de gastronomie voor groot en klein. De streekpocket ‘De grote goesting’ is aan zijn twintigste editie toe en presenteert 130 adressen om te ontdekken. In een tiental kindvriendelijke restaurants lanceren we in de paasvakantie Jaek en Nink in een KD-gazette.”

Info: www.toerismewesthoek.be.