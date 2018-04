De Vriesganzen fietsen in nieuwe outfits 05 april 2018

De leden van de wielerclub De Vriesganzen in Woumen zijn hun seizoen met een nieuwe outfit gestart. Elke zondagmorgen verzamelen ze in het clublokaal 't Rooneplezier voor een tocht van 45 tot 75 kilometer. Voorzitter Reginald Notable is trots dat de sportvereniging ruim vijftig leden telt. De polders en een stukje Frankrijk vormen het decor tijdens de wekelijkse ritten tot halfweg oktober. Info: www.devriesganzen.be.





(GUS)