De Open Link Woumen dankt zijn ruim 40 vrijwilligers GUS

04 april 2019

14u47 1 Diksmuide Het woonzorgcentrum Open Link in Woumen kan terugvallen op ruim 40 vrijwilligers. Om hen te bedanken voor hun inzet mochten ze aanschuiven voor een lunch.

De vrijwilligers duwen rolstoelpatiënten tijdens de wandeling, zorgen dat de bar open is of maken tijd voor een babbeltje met de bewoners. “We zijn er ons goed van bewust dat al die vrijwillige handen een meerwaarde zijn”, reageert directeur Katrien Sampers. “Daarom trakteerden we hen op een maaltijd. We zoeken trouwens nog steeds mensen die ons belangeloos willen helpen. Spring vrijblijvend eens binnen als je interesse hebt.”