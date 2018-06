De oorlog was allesbehalve idyllisch DUBBEL GEVOEL BIJ BLOEIENDE KLAPROZEN AAN DODENGANG GUDRUN STEEN

14 juni 2018

02u40 2 Diksmuide Nooit eerder stonden er zoveel rode klaprozen in bloei op de Dodengang in Diksmuide. Symbolischer kan bijna niet op zo'n bekend WOI-monument. "Het is idyllisch maar de wortels beschadigen ook de constructie", zegt wetenschappelijk medewerker Jan Van der Fraenen van het War Heritage Institute.

'In Flanders Fields the poppies blow. Between the crosses, row on row', het gedicht 'In Flanders Fields' van de Canadees John McCrae uit 1915 kan je in het echt zien op de Dodengang. Een oase van klaprozen siert het oorlogsmonument. Het War Heritage Institute bekijkt de bloemenpracht met een dubbel gevoel.





Nooit zoveel

"Jaarlijks bloeien er klaprozen, maar het waren er nog nooit zoveel als nu", reageert Jan Van der Fraenen. "We hebben er nochtans zelf geen gezaaid en zullen dat ook niet doen. De klaprozen ogen idyllisch maar de wortels wringen zich in de constructies en de cementen zandzakjes. De gaatjes die ze maken vullen zich met water met alle gevolgen van dien. Daarenboven schetsen die klaprozen ook een verkeerd beeld van de geschiedenis van die site. Het was hier ruim honderd jaar geleden allesbehalve idyllisch en van bloemen was al helemaal geen sprake. Uiteraard oogt het fantastisch en ook de bezoekers appreciëren het. Daarom verwijderen we ze niet. Eens uitgebloeid zullen we de bloemresten wel wegnemen."





Ook Rudy Baert van diezelfde organisatie ziet het met lede ogen aan. "De natuur neemt het dezer dagen over op die site. Onze historici merken op dat we de Dodengang niet te poëtisch mogen voorstellen. Tijdens de oorlog stonden er ook geen bloemen. Voorlopig zijn er geen acties gepland om ze te vernietigen. Op termijn tasten de bloemwortels wel het monument aan."





Burgemeester Lies Laridon (CD&V) is wel gecharmeerd. "Het geeft een extra dimensie aan de Dodengang én aan het nieuwe fiets- en wandelpad dat we zondag openen. Tussen de IJzertoren en de Dodengang legden we een strook aan voor het recreatief verkeer die afgescheiden is van de rijweg. Waar de oevers van de IJzer breed genoeg waren, is dat een betonnen pad en richting de Dodengang een houten vlonder. De IJzerdijk is iets smaller, maar dat hebben we opgelost met uitwijkstroken. Toerisme Vlaanderen, de provincie en Vlaamse Waterweg investeerden 1,2 miljoen euro in die verbinding, het stadsbestuur 451.000 euro. Dat net nu die klaprozen zo mooi bloeien, is uiteraard mooi meegenomen. Ik denk niet dat die wortels zoveel schade toebrengen. Symbolischer kan je het toch niet hebben. Ook vanuit het Stiltepad dat in Kaaskerke vertrekt en uitkomt op de IJzerdijk zie je de rode zee van bloemen. Een aanrader zou ik zeggen."