De les was nog nooit zo plezant: meetkunde in de sneeuw GUS

23 januari 2019

13u55 0 Diksmuide Juf Sabine Weise van basisschool W’IJzer in Diksmuide had een leuke manier bedacht om haar leerlingen van het eerste leerjaar bij de les te houden: Meetkunde in de sneeuw!

“De kinderen maakten afdrukken van cirkels, vierhoeken en driehoeken in de sneeuw. Ik ben er zeker van dat deze leerstof nog lang zal nazinderen”, lacht juf Sabine. “De sneeuw als leermiddel gebruiken kan je ook niet elke dag dus we hebben daarvan geprofiteerd. In de speeltijd ging de pret alleen maar verder met sneeuwballengevechten.” Directrice Charlot Van D’huynslager is blij dat zo goed als al haar 300 leerlingen veilig op school zijn geraakt. “Slechts een tiental leerlingen daagden niet op maar het waren vooral kleuters die nog niet schoolplichtig waren. Behalve één bus konden alle bussen uitrijden. We konden rekenen op begripvolle ouders.”