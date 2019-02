De biljarters van Ten Patershove speelden 3000 partijen GUS

21 februari 2019

11u22 0 Diksmuide De biljartclub Ten Patershove Diksmuide heeft 46 leden die het voorbije seizoen ongeveer 3000 partijen speelden. De kampioenen kregen een gepast eerbetoon.

Danny Michiels schoot met 645 partijen de hoofdvogel af gevolgd door Philippe Coeck (566) en Raphael Maes (409). Jozef Claeys en Yvan Muylle kroonden zich in de hoogste reeksen tot kampioen. In het vrijspel ging die eer naar Danny Michiels en Raphael Maes. Philippe Coeck tot slot won het kampioenschap drieband. Het werd een spannende strijd met Danny Michiels die op de tweede plaats eindigde. Het biljartlokaal in het dienstencentrum is dagelijks open van 9 tot 18 uur. Contactpersoon is Yvan Muylle die je kan bereiken op 051 50 37 53.