Dakloze vrouw riskeert 6 maanden cel voor bezit 35 gram speed JHM

15 maart 2019

11u52 0

Een 39-jarige dakloze vrouw uit Diksmuide riskeert 6 maanden cel en 8.000 euro boete omdat ze betrapt werd met 35 gram speed op zak. In de zomer van 2018 moest de politie tussenbeide komen naar aanleiding van een diefstal in de woning van de ex van S.S. De vrouw werd hysterisch en werd daarom gecontroleerd door de politie. Ze vonden 35 gram speed bij haar. “Een hoeveelheid die voor eigen gebruik toch vrij aanzienlijk is. Ik vraag me zelfs af hoe u daaraan komt”, sprak de procureur. De vrouw is immers dakloos en slaapt ’s nachts in een opvang. “Van enkele keren naar Nederland te rijden en het daar te kopen op straat”, verklaarde S.S. Haar advocaat vroeg om een milde straf. De vrouw zou de speed immers enkel gebruiken omwille van haar psychische problemen. Er werd een maatschappelijk verslag bevolen en de zaak gaat verder op 7 juni.