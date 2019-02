Dak van tuinhuis plots beschadigd JHM

07 februari 2019

Bewoners uit de Generaal Baron Jacquesstraat in Diksmuide deden donderdag aangifte bij de politie toen ze plots vaststelden dat het dak van hun tuinhuis beschadigd was. Dat merkten ze op toen ze binnen gingen in het tuinhuis en het er binnen geregend had. In het dak zit een gat maar hoe die er gekomen is werd niet duidelijk. Het is onduidelijk of er iets op het dak gewaaid is of er bewust iets op gegooid werd. De politie noteerde de aangifte.