Daar gaan we weer: aanleg zuidwestelijke omleidingsweg loopt minstens half jaar vertraging op Vlaams minister Joke Schauvliege weigert omgevingsvergunning

22 december 2018

09u44 0 Diksmuide De aanleg van zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide loopt minstens een half jaar vertraging op. Vlaams minister Joke Schauvliege heeft de omgevingsvergunning geweigerd. De aanvraag week te veel af van de oorspronkelijke plannen, waardoor een tweede openbaar onderzoek nodig is. De vermoedelijke startdatum van de werken is verschoven naar 2020.

Het wil maar niet lukken voor de zuidwestelijke omleidingsweg. Al decennialang bijten politici er hun tanden op stuk. Het gaat om een dossier van de Vlaamse overheid, waarin Diksmuide enkel advies kan geven. Net voor de gemeenteraadsverkiezingen verkondigden mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) en burgemeester Lies Laridon (CD&V) dat de aanvraag van de omgevingsvergunning zou ingediend worden, dat de werken midden 2019 zouden starten en drie jaar zouden duren.

Overstromingsgebied

Niets van, want Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) weigert de aanvraag. “Er waren te veel wijzigingen aangebracht”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “De Vlaamse Waterweg had kritiek over de compensatie van gronden, omdat de omleidingsweg voor een stuk door overstromingsgebied loopt. Het Agentschap Natuur en Bos wil dan weer een grondcompensatie voor struiken. Het gaat om een beperkte strook richting de Woumenweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de vergunning aanvroeg, deed de nodige aanpassingen in functie van die bezwaren. Maar de minister stelt nu dat daardoor een nieuw openbaar onderzoek nodig is. Ik begrijp dat die wijzigingen te groot zijn om zonder inspraak door te voeren. Het betekent wel dat het dossier een half jaar vertraging oploopt. Als de minister het wel had goedgekeurd, bestond het risico dat omwonenden naar de Raad van State zouden stappen. Het is beter om het dossier nu te herstarten, dan dat later de werken zouden worden stilgelegd door een negatieve uitspraak van de Raad van State. Het dossier zit niet in de diepvries. Het munitieonderzoek bijvoorbeeld wordt afgerond. Ik blijf erin geloven dat de Vlaamse overheid de eerste spadesteek in 2020 zal kunnen zetten. Aan het tracé verandert er niets.”

Bui voelen hangen

Mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) voelde de bui al hangen. “Ik was in Brussel tijdens de bespreking in de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, waarin een negatief advies kwam. De minister heeft dat gevolgd. Dat betekent: opnieuw een half jaar vertraging. Minimaal, want de planning hangt af van wanneer AWV de aanvraag opnieuw indient. Het is in Vlaanderen zo moeilijk om een groot project erdoor te krijgen. Bijkomende grondinname betekent uiteraard een nieuw openbaar onderzoek, maar over het verloop stel ik me vragen. Het duurde een jaar vooraleer de vergunning werd aangevraagd. Plots dienen verscheidene overheidsinstanties dan bezwaar in, waardoor het dossier vertraging oploopt. De vier particuliere bezwaren heeft de minister zelfs nog niet beoordeeld. Laat ons hopen dat de werken tegen 2020 kunnen starten.”

De geplande omleidingsweg loopt van de Woumenweg, niet ver van de Eikhofstraat, richting Kaaskerke. Ze gaat over de IJzer en onder de spoorweg. In de Woumenweg komen er verkeerslichten en in de Kaaskerkestraat een rotonde.