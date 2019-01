Controle op zwaar vervoer: inbreuken bij helft van vrachtwagens Bart Boterman

21 januari 2019

21u24 0 Diksmuide Tijdens een politiecontrole op zwaar vervoer in Nieuwpoort en Diksmuide werden maandag inbreuken vastgesteld bij bijna helft van de gecontroleerde vrachtwagens en bestuurders.

Het ging om een actie van politiezones Westkust en Polder en de douane, ter hoogte van het afrittencomplex van de E40 in Nieuwpoort en de Pervijzestraat in Diksmuide. Volgens de commissaris Geert Verslype van PZ Westkust werden 63 vrachtwagens gecontroleerd. “29 daarvan waren in overtreding, onder meer door het niet naleven van rij- en rusttijden, fraude met de tachograaf, niet nakomen van technische eisen en rijden zonder gordel. De douane betrapte eveneens een bestuurder op het gebruik van rode gasolie”, duidt de commissaris. Tijdens de actie, met behulp van mobiele ANPR-camera’s, werd voor ongeveer 15.408 euro aan onmiddellijke inningen opgehaald.