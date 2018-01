Containerpark in 2019 op site Denecker STAD KOOPT TERREIN BOUWFIRMA OOK METAALBEDRIJF BREIDT ER UIT GUDRUN STEEN

31 januari 2018

02u56 0 Diksmuide Het stadsbestuur van Diksmuide koopt voor 1.275.000 euro een terrein van 2,4 hectare van het bouwbedrijf Denecker. Bedoeling is om op de helft van dat perceel tegen volgend jaar een nieuw containerpark in te richten. De andere helft verkoopt de stad aan het naastgelegen metaalbedrijf Vanderscheuren, dat wil uitbreiden.

Het Diksmuidse bouwbedrijf Denecker in het industrieterrein Heernisse blijft nog tot eind dit jaar. Daarna zal de stad daar zijn containerpark inrichten. "Redenen voor de verhuis zijn een betere inzet van onze machines en de toekomstige zuidwestelijke omleidingsweg bij de rotonde aan het containerpark", legt eerste schepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) uit.





"Het nieuwe containerpark zal 6.000 vierkante meter groot zijn. We hebben een princiepsakkoord met de mensen van het metaalbedrijf Vanderscheuren om stroken van hun grond te ruilen, zodat we de toegang via de Heernisse kunnen maken. Vanderscheuren kan op zijn beurt uitbreiden en extra tewerkstelling met zich meebrengen. Een stuk van ongeveer 6.500 vierkante meter brengen we als industriegrond op de markt. Ondertussen loopt ook de procedure om het huidige containerpark te verkopen aan de firma met het hoogste bod. Voorlopig is dat Clarebout Potatoes uit Heuvelland dat er een sorteer- en verwerkingsinstallatie voor aardappelen wil bouwen." De plannen zijn nog niet helemaal definitief. De akte voor de aankoop van de gronden Denecker moet nog ondertekend worden, het stadsbestuur moet nog een gunstig stedenbouwkundig attest ontvangen om zijn containerpark daar te realiseren, de ruilakte met Vanderscheuren moet ook nog gebeuren, net zoals de verkoop van het huidige containerpark. De gemeenteraad ging in elk geval unaniem akkoord met de aankoop van de bedrijfsgrond Denecker.





Extra vacatures

Manager Johan Miermans van Vanderscheuren is opgelucht dat het metaalbedrijf kan uitbreiden. "We hebben nu één hectare bedrijfsoppervlakte, maar dat wordt te krap om onze toekomstplannen te blijven ontplooien. In april van dit jaar nemen we de verspaningsafdeling van het Roeselaarse bedrijf Modular over, wat zal zorgen voor een vijftal extra vacatures. Het voorbije half jaar creëerden we ook al een tiental extra arbeidsplaatsen. We willen ons verder profileren op de metaalverwerkende markt. Eerst breiden we ons nest uit, zodat we ruimte hebben om nieuwe eieren te leggen."





Bij metaalbedrijf Vanderscheuren, een bedrijf dat al tachtig jaar bestaat, werken nu ruim negentig mensen. De site die het bedrijf zal aankopen, situeert zich op de plek waar nu de toonzaal van Denecker staat.