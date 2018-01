Celstraf met uitstel voor bedrijfsleider die secretaresse sloeg 20 januari 2018

Een bedrijfsleider uit Diksmuide heeft vijf maanden cel met uitstel en 900 euro boete gekregen omdat hij zijn eigen directiesecretaresse had geslagen. De vrouw werkte al jaren in het transportbedrijf van de man en was zijn rechterhand. Het bedrijf zat in slechte papieren. De vrouw leende haar baas 75.000 euro. Bedrijfsleider C.D. betaalde slechts 20.000 euro terug, waarop de vrouw ontslag nam. De man zocht haar thuis op en gaf zowel zijn voormalige secretaresse als haar zoon rake klappen. C.D. ontkende alles en vroeg de vrijspraak. Maar de rechter veroordeelde de man. Hij was al tweemaal eerder veroordeeld voor geweld. Hij moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen. (JHM)