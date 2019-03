CD&V stuurt kat naar Raad voor Verkiezingsbetwistingen, uitspraak ten laatste verwacht op 13 maart GUS

06 maart 2019

16u47 0 Diksmuide Vandaag vond de eerste zitting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen plaats tegen het stadsbestuur en het OCMW van Diksmuide. Opvallend: CD&V mocht zes getuigen afvaardigen om zich te verdedigen, maar er daagde volgens sp.a-open niemand op. Idee Diksmuide daagde wel op.

De klacht werd ingediend door sp.a-open, N-VA en Groen. Het gaat om een klacht tegen de benoeming van leden van het schepencollege, de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ze zouden twee overdrachtsakten hebben ondertekend in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. “Er waren tien getuigen opgeroepen”, doet Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) het relaas. “Opvallend was dat geen enkele van de zes getuigen van de CD&V verscheen. Ze stuurden allemaal dezelfde brief waarin ze de vraag over de ondertekening uit de weg gingen. Ze willen een verklaring daarover onder eed vermijden. Maar als CD&V geen rechtsgeldige reden heeft om afwezig te zijn op die zitting, dan is dat strafbaar. De griffier maakt een proces-verbaal op voor de afwezigen en stuurt dat door naar de Procureur des Konings in Brussel met het oog op vervolging.” Marc De Keyrel (CD&V): “De juridische procedure is volop aan de gang. Wij willen niet reageren op de aantijgingen en wachten de uitspraak af.”

Gemeenteraadsleden Els Leenknecht, Jonas Debaillie en Joël Van Coppenolle voor Idee Diksmuide daagden wel op. Zij bevestigden onder eed dat er op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen rond 23 uur naast een voordrachtakte voor burgemeester ook een collectieve voordrachtakte voor de schepenen Marc Deprez, Marc De Keyrel, Martin Obin en Gaby Verstraete werd ondertekend door de dertien gemeenteraadsleden van de meerderheid. Ook de akte voor de gemeenteraadsvoorzitter werd toen ondertekend.

Uitspraak ten laatste 13 maart

“Op 26 februari 2018 werden al gelijkaardige voordrachtakten ondertekend”, weet Vanlerberghe (sp.a-open). “Die werden getekend door CD&V, Idee Diksmuide en sp.a-open. Op 14 oktober werd onze partij uitgesloten en verdeelden CD&V en Idee Diksmuide de postjes. De Raad van Verkiezingsbetwistingen zal tegen ten laatste 13 maart uitspraak doen. Tegen die uitspraak kan dan binnen de acht dagen beroep aangetekend worden bij de Raad van State. Als dat gebeurt, dan volgt de uitspraak binnen de 60 dagen. Daarnaast loopt er nog een procedure bij de Raad van State tegen de benoeming van burgemeester Lies Laridon. Die uitspraak verwacht ik pas in juli of augustus.”