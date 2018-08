CD&V met 14 nieuwkomers naar kiezer 28 augustus 2018

Van de 25 CD&V-kandidaten in Diksmuide zijn er liefst 14 nieuwe gezichten. Huidig burgemeester Lies Laridon is lijsttrekster, gevolgd door schepenen Marc De Keyrel en Martin Obin. OCMW-voorzitter Bart Laleman duwt.





De eerste nieuwkomer staat op plaats vijf en is An De Brabandere. Andere nieuwe gezichten zijn Alex Marchand, Nele Coopman, Wendi Maeckelbergh-Sinnaeve, Conny Vanderper, Thierry Beuselinck, Petra Declerck, Jean-Paul Formesyn, Mieke Goemaere, Magda Wouters-Janssens, Stijn Bekaert, Robin Dooms, Herlinde Rollez en Ferry Damen.





CD&V stapt naar de kiezer met 25 ambities die de partij voor 2025 wil realiseren. Zo wil ze een nieuw ontmoetingscentrum en lokalen voor de speelpleinwerking in Pervijze en Zonnestraal, een evenementenhal met fuifzaal en een verdubbeling van de subsidies voor verenigingen. Als het van CD&V afhangt, komen er ook nieuwe centrumparkings bij de Oostendestraat en op de site van het huidige zwembad. Bij het sportpark kan een hockey- en basebalveld, een kunstatletiekpiste en een skatepark. De partij streeft ook naar een verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Tot slot plant CD&V een aantal openbare werken, zoals de vernieuwing van de omgeving Stovestraat, Wilgendijk, Kiekenstraat en Vismarkt. (GUS)





