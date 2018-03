CD&V-bestuur maakt lijst provincieraad bekend 21 maart 2018

Voor regio Westhoek-Oostende zal Diksmuids burgemeester Lies Laridon de CD&V-lijst trekken. Maarten Claeys (35) uit Nieuwpoort duwt niet alleen de lijst van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezing, hij staat ook op de achtste plaats voor de provincieraadsverkiezing. Het is de eerste keer dat hij zich verkiesbaar stelt. Hij zetelt wel al sinds begin 2016 in de OCMW-raad. Beroepshalve is hij parlementair medewerker van Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere. Maarten is er helemaal klaar voor. "De uitbouw van het natuurdomein De Koolhofput in Nieuwpoort en extra sport- en jeugdvoorzieningen op de militaire basis in Koksijde zijn maar een paar van de uitdagingen die ik wil aangaan." (GUS)