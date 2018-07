Campagne moet hooggeschoolden in Westhoek houden 04 juli 2018

De Westhoek is vitaal en blijft groeien'. Dat is de boodschap van een campagne van Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne. "We moeten af van de perceptie dat er in de Westhoek geen werk zou zijn voor hoger opgeleiden", vindt Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge.





Christof Dejaegher is niet alleen burgemeester van Poperinge, maar ook voorzitter van RESOC Westhoek, de organisatie die het project 'Vitale Westhoek' helpt sturen. "Met concrete cijfers tonen we aan dat iedereen in de Westhoek een job kan vinden, ook hoger opgeleide mensen. Het voorbije jaar daalde de werkloosheid met net geen tien procent. Er zijn 4.314 niet-werkende werkzoekenden in onze regio. In een jaar tijd waren er liefst 13.000 openstaande vacatures, waarvan zeker een kwart weggelegd voor hooggeschoolden. Daarnaast noteerden we ruim 41.000 aanvragen voor uitzendarbeid. Met een campagne in kranten en op sociale media willen we de Westhoek nu profileren als een authentieke en innovatieve regio. Deze zomer zullen we ook op evenementen campagne voeren voor de regio, en we hebben zelfs merchandising laten ontwikkelen, zoals knalgele zonnebrillen en handtassen. Ons doelpubliek zijn pas afgestudeerden, startende ondernemers en jonge gezinnen."





Ambassadeurs

RESOC Westhoek heeft verschillende ambassadeurs aangeduid die de komende weken hun lof over de Westhoek zullen verspreiden. Lise Vanelstlande uit Merkem bijvoorbeeld, studeerde in Gent, maar keerde uiteindelijk terug naar de Westhoek, haar geboortestreek. Ze werkt als accountant-fiscalist bij het Veurnse bouwbedrijf Furnibo en zal als ambassadeur de Westhoek promoten bij ondernemende mensen. "Ik houd van de West-Vlaamse mentaliteit die staat voor gedrevenheid, loyaliteit en familie. Ook belangrijk: je krijgt hier in de Westhoekgroeikansen zonder op de weg in de file te staan." Meer info via de website www.denieuwewereld.be. (GUS)