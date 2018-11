Camera's aan station wérken nu ook effectief 10 november 2018

Aan het station en in de stationsbuurt van Diksmuide zijn sinds gisteren zes camera's actief die aangesloten zijn op het netwerk van de politie. De camera's hingen er al even, maar zijn nu in werking gesteld. Dit tot grote tevredenheid van de politiezone Polder. "Wij zijn verheugd dat de camera's operationeel zijn", vertelt korpschef Johan Geeraert. "De stationsbuurt van Diksmuide is net zoels vele andere stationsbuurten een sensitieve omgeving. Het is niet zo dat we constant meldingen binnenkrijgen, maar in het verleden was er toch al meermaals sprake van vandalisme of fietsdiefstallen. De camera's houden echter ook de ganse omgeving in de gaten en kunnen helpen bij het bestrijden of oplossen van allerhande feiten. Er is zelfs sprake van een groter netwerk, want de camera's op de Markt zijn al enkele maanden geleden in gebruik genomen. Alle beelden worden gemonitord door de politiezone Polder. Het uitgebreidere cameranetwerk is een goede zaak. We hopen op nog meer camera's in de zone." Daarvoor wordt bijvoorbeeld gekeken naar Kortemark en de stationsomgeving. (JHM)