Buurt niet akkoord met komst appartementen 28 februari 2018

Bouwmaatschappij De Mandel wil in de Schependom- en Lange Veldstraat in Diksmuide 24 verouderde huurwoningen vervangen door vijf koopwoningen, elf sociale huurwoningen en vijftien huurappartementen. 29 buurtbewoners hebben een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. Woordvoerder Paul Claus van het buurcomité Het Oostvesten vat de tegenargumenten samen. "Het is vastgelegd dat de kleuren van de gevels in zwarte en rode materialen moeten zijn en niet in bruin-grijze, zoals De Mandel voorstelt. De hoofdbestemming van de zone is wonen in eengezinswoningen. De geplande appartementen schenden bovendien de privacy van de bewoners langs de Grauwe Broedersstraat. En ze hinderen het groene uitzicht vanaf het Ellesmerepad. Nu al staat dat pad vaak onder water en dat probleem zal door het woonproject toenemen. We vragen de stad dan ook dit project niet goed te keuren." Het openbare onderzoek loopt vandaag af. Schepen Bieke Moerman (sp.a-open) wil voorlopig niet reageren. "Zodra het openbaar onderzoek is afgerond, neem ik de bezwaarschriften door met het schepencollege. Ik ben ervan overtuigd dat De Mandel voor degelijke materialen zal kiezen en ervoor zal zorgen dat de waterhuishouding goed verloopt." (GUS)