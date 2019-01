Burgerskring nodigt je uit op haar vijftiende winterconcert GUS

07 januari 2019

Het vijftiende winterconcert van de koninklijke harmonie Burgerskring vindt nu zaterdag 12 januari om 20 uur plaats in cc Kruispunt.

Zessendertig muzikanten zullen het publiek verwennen met herkenbare melodieën en dat onder leiding van dirigent Dirk Decae. Gastzanger Bart Verhelle uit Vladslo zal een aantal stukken mee helpen begeleiden. Op het programma staan onder meer een muzikale herinnering aan de oorlog, een eerbetoon aan Charles Aznavour en een eigen compositie.

De Burgerskring repeteert elke vrijdagavond van 20.30 tot 22 uur. Sinds mei 2017 komen ze daarvoor samen in het auditorium van de kunstenacademie Kadens. Nadien is er tijd voor een gezellige babbel met een hapje en drankje. Nieuwe muzikanten zijn steeds welkom. Voorzitter van de Burgerskring is Marc De Keyrel en die is bereikbaar op 0495 22 48 96 of marc.de.keyrel@pandora.be.