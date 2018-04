Buitenspeeldag brengt ruim 800 kinderen op de been 19 april 2018

Voor het achtste jaar op rij zette Diksmuide met succes in op de buitenspeeldag.

Het domein Zonnestraal was omgetoverd tot een waar speelparadijs waar gisteren ruim 800 kinderen zich uitleefden.





Ze konden zappen op 32 activiteiten. De vismagnetenstudio lokte de creatiefste kinderen terwijl de smulpapen likkebaarden in de candy factory. Ook voor de sportievelingen was er een ruim aanbod met voetbal, tennis of zelfverdediging. Een kinderdroom ging voor velen in vervulling toen ze leerden blussen met de brandweer.





