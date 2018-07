Bromfietser rijdt tegen combi na achtervolging 03 juli 2018

02u38 0

Bij een korte maar wilde achtervolging is een bromfietser gisterenavond op een politiecombi geknald. Een politiepatrouille kruiste een bromfiets met daarop twee personen die zich verdacht gedroegen. De bromfiets had geen nummerplaat. Het kwam tot een wilde achtervolging die eindigde in de Tuinwijk. De bromfietser maakte daar plots rechtsomkeer en reed terug om langs de combi te passeren, maar knalde echter tegen het voertuig. De bestuurder raakte lichtgewond. Het gaat om twee broers van 19 uit Kortemark. Ze hadden een zak van vermoedelijk één kilo cannabis bij zich. (JHM)