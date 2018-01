Broedersschool wordt hippe woonplek NA TIEN JAAR LEEGSTAND EN VERLOEDERING GUDRUN STEEN

27 januari 2018

03u24 0 Diksmuide Ben je op zoek naar een originele plek om je te settelen? Vastgoedmakelaar Amicus plant twaalf eigentijdse woonplekken in de oude broedersschool, met klooster en kapel, aan de Oostendestraat in Diksmuide. Je wordt er getrakteerd op een prachtig zicht op Beerstblote én op de speelkoer van weleer, die straks een park wordt. De werken starten dit najaar.

Op de plek waar decennialang Diksmuidelingen in kniebroek en sportkousen naar school gingen, kan je straks wonen. Het project heet 't Keizershof, verwijzend naar Keizershoek, zoals de woonbuurt daar heet.





Wiske De Vriendt van vastgoedmakelaar Amicus in Diksmuide leidt ons rond in het bouwvallige maar karaktervolle pand. Hier en daar zijn ramen stuk en op de zolder liggen talrijke kadavers van vogels.





Laatste bewoner

"Wie door de vuiligheid heen kijkt, ziet een fantastisch gebouw met enorme mogelijkheden. De eigenaar zal in september starten met algemene renovatiewerken maar behoudt het waardevolle gebouw. Wie een woning koopt, kan kiezen om zelf de handen uit de mouwen te steken of om het te laten inrichten. De kapel, de zolder van de school en van het klooster zijn bestemd voor drie lofts. Verder verkopen we er drie appartementen en zes huisjes bestaande uit twee verdiepingen en eventueel de kelder. Daarbij legt de eigenaar ook een tuintje aan en voorziet hij voldoende garages en parkeerplaatsen. De indrukwekkende ruimtes en hoge plafonds typeren het interieur. In de kapel zitten nog de oorspronkelijke neogotische glasramen en op zolder zijn de originele dakgebinten zichtbaar. Het uitzicht op het uitgestrekte Beerstblote is een extra troef, net zoals de ligging op wandelafstand van het stadscentrum. De muur aan de Oostendestraat schermt de speelplaats af en is geknipt als binnentuin voor de toekomstige bewoners. We mikken zowel op jonge gezinnen als op senioren."





Romain Serruys uit Woumen was de laatste bewoner van de Broedersschool.





"Met mijn gezin woonde ik er tot 1996. In die periode vingen we in het weekend en de vakanties wees- en geplaatste kinderen op. Het was een fantastische plek om te wonen. Na onze verhuis naar Woumen organiseerde Bloemenstad er nog vakantiekampen van de Broeders van Liefde voor kinderen met een mentale beperking."





Gezocht: foto's

Diksmuids stadsarchivaris Chris Vandewalle vindt het spijtig dat er zo weinig is geweten over de geschiedenis van het bekende gebouw.





"We weten dat het voor de Eerste Wereldoorlog dienst deed als huidevetterij. De Broeders van Liefde startten de Broedersschool in 1910 maar moesten het pand helemaal opnieuw bouwen na de oorlogsgruwel. De school bleef tot de jaren tachtig bestaan. Het zou fantastisch zijn mochten we onze digitale beeldbank kunnen uitbreiden met schoolfoto's van in de Broedersschool. Veel Diksmuidelingen moeten herinneringen hebben aan de periode op de schoolbanken bij de broeders."