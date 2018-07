Brigitte stelt boek over harmonie in het leven voor 18 juli 2018

Brigitte Geldof (41) uit Pervijze heeft haar eerste boek 'Harmonie, evenwicht vinden in alle facetten van jouw leven' voorgesteld. Beroepshalve runt ze met haar goede vriendin Katy Hoornaert in Pervijze het kinderdagverblijf 4Kids. Een boek schrijven stond al langer op haar bucketlist.





"Harmonie is de sleutel tot geluk en om dat te vinden heb ik dit boek neergepend", zegt Brigitte. "Iedereen komt ooit wel eens in een moeilijke situatie. Daaruit kracht putten om verder te gaan is niet altijd even gemakkelijk. Met mijn verhaal wil ik daarbij helpen. Het is gesteund op geloof, bewustwording en liefde. Zo kan je iets negatiefs ombuigen tot iets positiefs. Door mijn eigen leven en gevoelens op te schrijven wil ik graag mijn ervaringen delen."





Het boek kost 24,5 euro. Het is online verkrijgbaar via www.standaardboekhandel.be.





(GUS)