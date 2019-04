Brandweerman rijdt met 169 km per uur waar hij 70 mag op ‘het nieuwe rallyparcours van de Westhoek’: tien hardrijders van beruchte Oudekapellestraat veroordeeld Jelle Houwen

12u19 0 Diksmuide Tien hardrijders zijn door de politierechter in Veurne veroordeeld nadat ze véél te hard reden in de Oudekapellestraat in Diksmuide, een beruchte weg waar de snelheid beperkt is tot 70 kilometer per uur. De zwaarste voet kwam van een brandweerman die opgeroepen was voor een brandinterventie en liefst 169 kilometer per uur reed. Hij kreeg een geldboete volledig met uitstel, de zwaarste boete bedraagt 1.856 euro. “Wat is dat met die straat? Is dat een rallyparcours misschien, de rally van de Westhoek?” merkte de politierechter op.

Eind oktober vorig jaar hield de politiezone Polder een flitscontrole in de Oudekapellestraat (N364), tussen Kaaskerke en Oudekapelle in Diksmuide. De resultaten waren toen onthutsend. Bijna 20% van alle gecontroleerde bestuurders bleek te snel te rijden: een erg hoog cijfer. Daarom volgden er tussen 4 november en 4 december verschillende flitscontroles op die plaats, zelfs met onderschepping. Telkens werden tussen de 15 en 20% van de bestuurders geflitst. De meesten van hen kregen een boete in de bus maar wat ook opviel was dat er vaak véél te hard werd gereden, waardoor rijbewijzen onmiddellijk werden ingetrokken en de bestuurders een ticketje richting politierechter kregen. Maandag kwamen er 10 van die hardrijders voor in de politierechtbank.

Van verkeerscursus tot 90 dagen rijverbod

De zwaarste voet was afkomstig van een brandweerman die op 4 december geflitst werd aan liefst 169 kilometer per uur. Het gaat om een brandweerman die in Diksmuide werkt maar bij de brandweer in Lo actief is. Die dag kwam er een brandalarm binnen in het gemeentehuis van Alveringem en vertrok de man in zeven haasten van op zijn werk. Hij werd in de Oudekapellestraat door de politie onderschept en uit het verkeer gehaald. Hij raakte dus niet meer in de kazerne. De procureur was niet mals voor de man: “ik heb alle respect voor hulpverleners en voor het feit dat ze snel ter plaatse of in de kazerne willen zijn maar dit vind ik er ver over. Er had daar maar eens een kind moeten passeren.” Door de specifieke omstandigheden kreeg de man en straf bijna volledig met uitstel: 1.408 euro boete volledig met uitstel en 88 dagen rijverbod, waarvan slechts 8 effectief. Hij moet ook een verkeerscursus volgen.

De straffen voor de andere beklaagden variëren sterk, al naar gelang de snelheid die ze haalden en het feit of ze eerder al werden veroordeeld wegens snelheid. Zo kreeg een leraar die vreesde te laat te zijn op school en daarom 113 reed enkel een verkeerscursus. Het was de eerste maal dat de man veroordeeld werd. Een andere man echter, die al meermaals veroordeeld werd en zelfs al eens een verkeerscursus volgde over snelheid, kreeg de zwaarste straf: een geldboete van 1.856 euro en 72 dagen rijverbod. Nog een andere recidivist kreeg dan weer 90 dagen rijverbod, plus de vier proeven maar een mildere geldboete.

Rally van de Westhoek

De politierechter was niet te spreken over de snelheden. “En dat allemaal in dezelfde straat. Is die straat een rallyparcours misschien? Maakt ze deel uit van de Rally van de Westhoek? Zulke snelheden zijn echt onverantwoord. Wie dan van de weg afraakt heeft maar weinig overlevingskansen.” Een vaak gehoord ‘excuus’ voor de hoge snelheden bij de beklaagden is het feit dat de Oudekapellestraat zich tot zulke snelheden ‘leent’. Het gaat om een kaarsrechte kilometerslange baan met haast geen bebouwing. Een excuus dat niet telt.